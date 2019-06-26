شهد الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي إن، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، اليوم"الأربعاء"، التوقيع على مذكرات تفاهم وتعاون وبرنامجبين حكومتي كوريا والسعودية.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن مذكرات التعاون التي تم توقيعها بمناسبة زيارة ولي العهد السعودي لسول، جاءت في
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس كوريا الجنوبية وولي العهد السعودي يشهدان التوقيع على مذكرات تفاهم بين البلدين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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