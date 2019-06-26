رئيس كوريا الجنوبية وولي العهد السعودي يشهدان التوقيع على مذكرات تفاهم بين البلدين

شهد الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي إن، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، اليوم"الأربعاء"، التوقيع على مذكرات تفاهم وتعاون وبرنامج

بين حكومتي كوريا والسعودية.



وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن مذكرات التعاون التي تم توقيعها بمناسبة زيارة ولي العهد السعودي لسول، جاءت في

مجالات الاتصالات وتقنية المعلومات، والحكومة الإلكترونية، والثقافة، والسيارات، واقتصاد الهيدروجين، والتأمين الصحي، والإشراف على المؤسسات المالية، والاستحواذ العسكري والصناعات والبحوث والتقنيات العسكرية، إضافة إلى برنامج الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، وتعاون بين المركز الوطني للدراسات الاستراتيجية مع المعهد الكوري للتنمية.