إصابة 4 أشخاص جراء انفجار وسط فيينا

أعلنت الشرطة النمساوية، اليوم الأربعاء 26 يونيو، إصابة أربعة أشخاص على الأقل بجروح خطيرة جراء انهيار مبنى يحتمل أنه ناتج عن تسربغاز في فيينا.
ونقلت شبكة "إيه بي سي" الإخبارية الأمريكية، عن الشرطة قولها إن الانفجار وقع
وطوقت الشرطة منطقة الانفجار، حيث تجري القوات تحقيقات للوقوف على ظروف وملابسات الحادث، كما وصلت سيارات الإسعاف إلى منطقة الانفجار لمساعدة المصابين.
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