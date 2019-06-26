50 قتيلاً وعشرات الجرحى في هجمات غرب إثيوبيا

أبلغ أبيرا باييتا رئيس مكتب السلم والأمن بإقليم بني شنقول-جوموز الإثيوبي وكالة "رويترز"، اليوم الأربعاء، بأن رجالاً يرتدون ملابس مموهة، قتلوا أكثر من 50 شخصاً وأصابوا 23 آخرين في منطقة ميتاكال، في الإقليم الواقع في غرب البلاد.

وقال إن الهجمات وقعت في وقت مبكر من، صباح الإثنين الماضي.

وأضاف: "نحن لا نزال نحقق، لكننا نشتبه بأن هؤلاء المهاجمين ربما يكونون نفس الأشخاص الضالعين في الانقلاب بولاية أمهرة"، في إشارة إلى أحداث عنف وقعت، السبت الماضي في ولاية أمهرة المجاورة أودت بحياة العشرات.

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