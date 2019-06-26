أبلغ أبيرا باييتا رئيس مكتب السلم والأمن بإقليم بني شنقول-جوموز الإثيوبي وكالة "رويترز"، اليوم الأربعاء، بأن رجالاً يرتدون ملابس مموهة، قتلوا أكثر من 50 شخصاً وأصابوا 23 آخرين في منطقة ميتاكال، في الإقليم الواقع في غرب البلاد.
وقال إن الهجمات وقعت في وقت مبكر من، صباح الإثنين الماضي.
وأضاف: "نحن لا نزال نحقق، لكننا نشتبه بأن هؤلاء المهاجمين ربما يكونون نفس الأشخاص الضالعين في الانقلاب بولاية أمهرة"، في إشارة إلى أحداث عنف وقعت، السبت الماضي في ولاية أمهرة المجاورة أودت بحياة العشرات.
اقرأ أيضاً.. مقتل العقل المدبر لمحاولة الانقلاب في إثيوبيا
كانت هذه تفاصيل خبر 50 قتيلاً وعشرات الجرحى في هجمات غرب إثيوبيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.