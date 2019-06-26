كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد واقعة بلدة " الحدث".. لبنان ترسخ قيم التعايش وتقبل الآخر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت أسماء وهبي، الناشطة المجتمعية والحقوقية، إن ما تعرض له الصحفي بشأن القرار الذي يمنع بيع العقارات على أساس طائفي هو أمر عارض، لافتًة إلى أن لبنان ترسخ فكرة التعايش الحقيقي بين جميع الطوائف وواقعة بلدية بلدة الحدث فردية.

وأضافت وهبي، خلال مداخلة لها بالفقرة الإخبارية المذاعة على قناة الغد، أن القرار الذي صدر بعد الحرب الأهلية بلبنان اقر تقبل الآخر والتعامل بسماحة دون النظر إلى معتقداته، مشيرة إلى أن الدستور اللبناني يكفل المساواة بين كل الطوائف.

وأشارت الناشطة المجتمعية والحقوقية، إلى أن بلدية الحدث لا تجرؤ على القيام بهذا الأمر بدون التنسيق مع الطوائف الأخرى المحيطة بالمنطقة، موضحة أن سكان بلدة الحدث حاولوا الحفاظ على هويتهم الدينية لكن بشكل خاطئ.

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يذكر أن واقعة منع صحفي من شراء عقار لأسباب طائفية في إحدى البلدات اللبنانية تسببت في إثارة جدل ومخاوف حول التعايش في لبنان، فيما أكدت السلطات المحلية أن القرار جاء للحفاظ على طبيعة البلدة بما يخدم استمرار التعايش.