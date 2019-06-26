كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر في 6 أعوام من الحكم "غير الرشيد" في قطر.. ماذا فعل تميم بن حمد؟ (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رصد عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي ما فعله تميم بن حمد خلال 6 أعوام من الحكم، بعد تنازل والده حمد بن خليفة في 25 يونيو 2013 عن حكم قطر.

واسند حمد بن خليفة الإمارة لنجله الأمير تميم بن حمد، فلم يلتزم الأمير الصغير باتفاق الرياض الموقع في 2013 و 2014، رغم توقيعه عليه بخط يده أمام خادم الحرمين الشريفين وأعضاء مجلس التعاون الخليجي.

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وبحسب مداد نيوز، أصر تميم على دعم الإرهاب والتدخل في شؤون الدول الخليجية، كما استمرت قناة الجزيرة في دورها في دعم الإرهاب.

وعملت الجزيرة على التحريض ضد العرب ودعم تنظيم الإخوان والقاعدة والحوثي، وهو ما جعل الدول العربية تتخذ قراراها بمقاطعة قطر في يونيو 2017، وبدلاً من أن تراجع قطر سياستها اتجهت إلي إيران وتركيا، ليواصل تميم عدائه للدول العربية والخليجية.