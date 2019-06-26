مدرب الأولمبيين السابق مرشح لتدريب هذا الفريق

بات الهولندي مارك ووت، المدرب السابق للمنتخب الأولمبي لكرة القدم، قريبا من الانضمام لفريق شباب المحمدية، للإشراف على تداريبه بدءا من الموسم القادم.
وتوصل ووت بعرض من إدارة الفريق الصاعد هذا الموسم، إلى القسم الوطني الثاني من البطولة الاحترافية، من أجل تدريب ممثل مدينة الزهور.
وأكد مصدر مقرب من المدرب الهولندي، موافقة هذا الأخير على عرض الشباب، لرغبته في البقاء بالمغرب، وخوض تجربة رفقة أحد الأندية الوطنية، علما أنه رفض عرضا تقدم به فريق الاتحاد السكندري المصري.
وكانت الجامعة الملكية للعبة، أبعدت مارك ووت من مهته مدربا للمنتخب الأولمبي، بعد إقصاء الأولمبيين ضد الكونغو الديمقراطية، من التصفيات المؤهلة للألعاب الأولمبية “طوكيو 2020″، قبل أن يحكم “كاف” بتأهل المغرب، بسبب المشاركة غير القانونية لأحد لاعبي الكونغو.
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