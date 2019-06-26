“الأسود” يخوضون الحصة قبل الأخيرة استعدادا لمباراة الكوت ديفوار.. باعدي: ” أنتظر فرصتي”

خاض المنتخب المغربي لكرة القدم، قبل قليل، الحصة التدريبية قبل الأخيرة، استعدادا للمباراة القادمة أمام الكوت ديفوار، والتي ستجمع بينهما يوم الجمعة المقبل، بملعب “السلام” في العاصمة المصرية القاهرة، عن ثاني مباريات المجموعة الرابعة، لبطولة أمم إفريقيا.

وعرفت المباراة، مشاركة كل العناصر الوطنية، باستثناء اللاعب خالد بوطيب، الذي تعرض لإصابة على مستوى الركبة في آخر حصة إعدادية، ومشاركته جد مستبعدة في لقاء “الفيلة” القادم.

وفي تصريح له لوسائل الإعلام، قال عبد الكريم باعدي، مدافع المنتخب الوطني، إن ” الاستعدادات تمر في أفضل الظروف، مستعدون 100 بالمائة للمباراة، ونتمنى أن نحقق نتيجة تسعد الجماهير المغربية”.

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وبخصوص الظروف المناخية الصعبة، صرح باعدي قائلا: “لقد تأقلمنا مع الحرارة، علينا أن ننسى كل هذه الظروف، ونركز على المباراة”.

أما عن المباراة القادمة فقد أقر باعدي بأن ” المنتخب الإفواري سيكون صعب جدا، ولكن علينا أن نفوز في المباراة، لقد واجهنا الكوت ديفوار في أكثر من مناسبة، وانتصرنا عليه أيضا، نحن نخوض كل مباراة بجدية عالية، وإن شاء الله سنكون في أتم جاهزيتنا”.

وعبر لاعب حسنية أكادير عن أمله، في المشاركة في البطولة، مشددا على أنه ” مستعد بشكل جيد، وأتمنى فقط أن تتاح لي الفرصة من أجل المشاركة كأساسي”.