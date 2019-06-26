منال تتحدث عن اتهامها بسرقة أغنية – فيديو

ردت الفنانة المغربية منال بنشليخة، اليوم الأربعاء، عن اتهامات السرقة، التي لحقتها بعد إصدار أغنيتها “سلاي”، موضحة أنها سمعت بها، وتواجهها عادة عند إصدار أي عمل جديد.

وكان إلى جانب منال، في الندوة الصحفية الخاصة بمهرجان موازين، مغني الراب البنج، الذي سبق أن سخر من موضوع اتهامها بالسرقة في مقاطع على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “أنستغرام”، وأوضح في جوابه عن سؤال “اليوم 24” أنه لم يقصد السخرية منها، وإنما ممن كتب الكلمات، وهو الرابور طوطو.

وسبق أن واجهت منال اتهامات بسرقة كلمات أغنية “سلاي” من مغنية راب فرنسية تدعى “روكا”، لكنها لم ترد على ذلك.

يذكر أن كلا من منال، والبنج يلتقيان، اليوم، الجمهور في حفل منصة سلا الخاصة بالأغنية المغربية في مهرجان موازين.