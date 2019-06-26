- 1/2
- 2/2
افتتحت شركة “نيكستر Nexteer Automotive” العالمية المتخصصة في إنتاج أنظمة وتكنولوجيا قيادة السيارات، اليوم الأربعاء، مصنعا لها بمدينة القنيطرة يكون هو الأول في القارة الإفريقية.
ويتوقع أن توفر هذه الوحدة الصناعية 500 وظيفة جديدة في قطاع السيارات، فيما تبلغ المساحة الإجمالية التي أقيم عليها المصنع 10 لاف متر مربع، وباستثمار يفوق 35 مليون دولار.
ويجري حاليا وضع الترتيبات استعدادا لإنطلاق الإنتاج الذي سيوجه جزء منه لمصانع كل من مجموعة بوجو ستروين PSA، ومجموعة FCA، وكذا شركة رونو-نيسان-ميتسوبيشي.
وكانت عملية إنشاء مصنع نيكستر بالقنيطرة قد انطلقت خلال الربع الأول من سنة 2018، حيث استمرت لمدة 9 أشهر كاملة، فيما يجري حاليا تجهيز معداته، استعدادا للبدئ في الإنتاج والمتوقع شهر شهر شتنبر 2019.
جدير بالذكر أن الشركة المتعددة الجنسيات لديها أكثر من 60 زبون عبر العالم، كما تمتلك 27 مصنعا في دول مختلفة، فضلا عن 3 مراكز تقنية، و14 مركز لخدمة العملاء.
وتتوزع مصانع نيكستر في مناطق استراتيجية بين أوربا، وآسيا وكذا شمال وجنوب القارة الأمريكية، حيث توفر إنتاجها لكبريات الشركات العالمية لصناعة السيارات مثل، BMW, Fiat, Ford, GM, PSA, Chrysler, Toyota et VW. وغيرها.
كانت هذه تفاصيل خبر القنيطرة..تدشين أول مصنع بإفريقيا لشركة “نيكستير” العالمية..استثمار تجاوز 35 مليون دولار و500 وظيفة جديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.