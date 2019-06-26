وزير خارجية البحرين: إسرائيل جزء أساسي وشرعي من المنطقة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - على هامش الورشة الاقتصادية في المنامة التي نُظمت في إطار خطة التصفية الأميركية للقضية الفلسطينية، وفي سابقة لا تعتبر نشازًا في "حفلة التطبيع" البحرينية، أجرى وزير خارجية الدولة الخليجية، خالد بن أحمد آل خليفة، مقابلة للقناة 13 الإسرائيلية، بذريعة "ضرورة التحدث إلى الرأي العام الإسرائيلي عبر قنواتهم الإعلامية"، عبّر خلالها عن قناعته بأن إسرائيل "جزء أساسي وشرعي من منطقة الشرق الأوسط".

وقال آل خليفة إن السلطة الفلسطينية ارتكبت خطأ عندما قاطعت الورشة الاقتصادية في البحرين، حيث تم إطلاق الجزء الاقتصادي من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، المعروفة إعلاميًا بـ"صفقة القرن"، معتبرًا أنه "كان من الخطأ محاولة استبعاد الولايات المتحدة من دور الوساطة في عملية السلام".

وأضاف آل خليفة في حديثة للمراسل السياسي للقناة، باراك رافيد: "أنصح (رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين) نتنياهو والفلسطينيين بعدم تفويت الفرصة المتاحة اليوم للتوصل إلى اتفاق سلام"، مضيفًا أن إسرائيل أضاعت فرصة عندما لم تستجب بشكل إيجابي لمبادرة السلام العربية.

وتحدث وزير الخارجية البحريني بإسهاب عن ما وصفه بـ"التهديد الإيراني"، ووصف النظام في طهران بأنه "خطير وسام". وقال إن إيران تزيد من حدة ما أسماه "الصراع الإسرائيلي العربي والإسرائيلي الفلسطيني بالمال والسلاح والميليشيات التي تعمل لصالحها".

كما عبّر الوزير البحريني عن دعمه للعمليات العدوانية للجيش الإسرائيلي على الأراضي العربية السورية بذريعة مهاجمة "أهداف إيرانية"، وقال إن "من حق إسرائيل الدفاع عن نفسها".

ورغم الموقف الشعبي البحريني خاصة والعربي عمومًا الرافض للتطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، قال آل خليفة إنه "ينبغي تعزيز تطبيع العلاقات العربية الإسرائيلية، بالتوازي مع عملية السلام بين إسرائيل والفلسطينيين"، على حد تعبيره.

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وحول التوتر الحاصل في منطقة الخليج بين الولايات المتحدة وإيران، ادعى وزير الخارجية البحريني أن "إيران تضغط باتجاه الحرب"، وقال: إذا اندلعت الحرب في المنطقة، لا قدر الله، فسوف ألوم الجمهورية الإسلامية في طهران قبل أي شخص آخر". وأضاف "يهاجمون السفن ويهاجمون ناقلات النفط وينفذون هجمات بواسطة الطائرات المُسيّرة من اليمن. إنهم يدعون إلى الحرب في المنطقة. هذا استمرار النظام الإيراني رهن سياسته العدوانية، لذلك أعتقد أن ضبط النفس الذي تبديه الولايات المتحدة أمر حكيم للغاية".

وقال وزير الخارجية البحريني "نحتاج إلى بناء الثقة" بين الدول العربية والحكومة الإسرائيلية، وأضاف أنه "على الجمهور الإسرائيلي بحاجة إلى الاعتقاد والتأكد بأن هناك دول في المنطقة ترغب في تحقيق السلام وتشجع الفلسطينيين على القيام بذلك، ونريد من العرب أن يشعروا بأن إسرائيل تنتمي إلى هذه المنطقة، قد لا تكون لدينا علاقات طبيعية أو تطبيع دبلوماسي، على الأقل في الوقت الحالي، لكننا نعرف أن إسرائيل دولة موجودة في المنطقة وأن شعبها يريد السلام".

يذكر أن النظام البحريني بذل طاقته لتكون إقامة الوفد الإسرائيلي إلى ورشة المنامة مريحة، وكي تترك انطباعا إيجابيا لدى المراسلين الإسرائيليين، وينقلوا انطباعاتهم إلى الرأي العام الإسرائيلي. وضم الوفد الإسرائيلي رجال أعمال وصحافيين، بينما خلت الورشة من سياسيين إسرائيليين، ومن سياسيين فلسطينيين طبعا. ورغم ذلك، وصفت المراسلة السياسية لصحيفة "هآرتس"، نوعا لانداو، التي أوفدت إلى البحرين، ورشة المنامة بأنها كانت "حفل تطبيع" مع إسرائيل.

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