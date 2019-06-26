إحباط هجمات حوثية بالحديدة والجوف ومقتل عشرات الانقلابيين

أحبطت قوات الجيش اليمني، الأربعاء، هجومين لمليشيا الحوثي الإرهابية جنوبي محافظة الحديدة، ومحاولة تسلل في الجوف شمالي شرق البلاد، وكبدت الأعداء خسائر فادحة في الأرواح والمعدات العسكرية.

وأصدرت قوات العمالقة بالجيش بيانا جاء فيه: إن "مليشيا الحوثي شنت هجومين على بلدة "الجبلية" والقرى الغربية المحيطة بمدينة حيس، إلا أن القوات نجحت في وقف تقدمها وأجبرتها على التراجع والفرار".

وأضاف البيان أن المليشيا الإرهابية قصفت مواقع العمالقة بمختلف أنواع الأسلحة والقذائف المدفعية والصواريخ، وشهدت المنطقة معارك عنيفة في أعقاب محاولة حوثية للتوغل تحت التغطية النارية المكثفة".

وأوضح البيان أن صاروخين كاتيوشا أطلقتهما المليشيا استهدفا إحدى مزارع المواطنين قرب منازل سكنية في أطراف الجبلية، وألحق بها أضرارا بالغة وحالة من الذعر والهلع أوساط المدنيين، فيما سقط الآخر في الخط العام".

وتمكنت القوات المشتركة من التصدي للهجوم الحوثي على كافة المحاور بعد معارك أسفرت عن مقتل وإصابة عشرات الحوثيين بينهم قياديون، وفق المصدر ذاته.

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وفي سياق متصل، فجرت الفرق الهندسة بالساحل الغربي كميات جديدة من ألغام مليشيا الحوثي تكفي لنسف أحياء سكنية بكاملها.

وقال بيان للمقاومة الوطنية: إن الفرق الهندسية المشتركة فجرت عبوات تعد أشراكا خداعية وقذائف صاروخية حولتها المليشيات المدعومة من إيران إلى ألغام وزرعتها في الطرقات والشواطئ ومراكز الإنزال السمكي، موضحة أن هذه الكميات هي الثانية من نوعها التي يتم تفكيكها والتخلص منها خلال أسبوع.

وفي الجوف، قتل عدد من عناصر مليشيا الحوثي وأصيب آخرون في مواجهات مع الجيش اليمني بمديرية خب الشعف شمال المحافظة.

وبحسب المركز الإعلامي للقوات المسلحة، فإن مجاميع حوثية حاولت التسلل لمواقع متقدمة للجيش اليمني في جبهة "العقبة"، إلا أن المحاولة باءت بالفشل وتراجعت المليشيات بعد سقوط العديد من عناصرها.

وقصفت مدفعية الجيش مواقع وتجمعات لمليشيا الحوثي في مواقع متفرقة بالعقبة، وأسفر القصف عن خسائر بشرية ومادية أخرى في صفوف الانقلابيين.