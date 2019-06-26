ولي عهد أبوظبي: علاقاتنا بالأردن متجذرة وتعاوننا راسخ

شهد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، والملك عبدالله الثاني، ملك الأردن، وولي عهده الأمير الحسين بن عبدالله، التمرين العسكري المشترك "الثوابت القوية 1" الذي يقام على الأراضي الإماراتية.

وجاء في تغريدة على حساب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الأربعاء: "شهدت وأخي الملك عبدالله الثاني ملك الأردن وولي عهده الأمير الحسين بن عبدالله في أبوظبي التمرين العسكري المشترك (الثوابت القوية 1)".





وأضاف: "علاقاتنا متجذرة وتعاوننا راسخ ومتين، وقواتنا تتمتع بالجاهزية والكفاءة والانسجام للعمل معاً لصالح استقرار المنطقة والتصدي لمختلف التهديدات".





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وقام الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والملك عبدالله الثاني بجولة في مواقع التدريب شملت "مركز التدريب القتالي"، حيث صافحا كبار ضباط القوات المسلحة من الجانبين المشاركين في التمرين العسكري.





كما استمعا إلى إيجاز حول فعاليات التمرين الذي يشمل عدداً من التدريبات منها الدفاع الساحلي، والقتال في المناطق المبنية والرماية الحية باستخدام مختلف أنواع الأسلحة المتوسطة والثقيلة، والتي أظهرت المهارات القتالية ونوعية التدريب والتأهيل التي حظيت بها القوات المشاركة، إضافة إلى المستوى العالي من التفاهم والانسجام في تنفيذ العمليات العسكرية المشتركة.





كما زار الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والملك عبدالله الثاني برج المراقبة؛ حيث شاهدا جانباً من التمرين العسكري المشترك "الثوابت القوية / 1 "، ووجها التحية للقوات المشاركة على مستوى المهارة والأداء الذي ظهر به المشاركون في التمرين.



