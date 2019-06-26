ترامب: القيادة الإيرانية ستكون “غبية” و”أنانية” إذا لم تبحث عن اتفاق

جدة - عمرو شويل قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الإيراني لا يأبه بشعبه وهو السبب في معاناته، مضيفا: العقوبات على إيران قوية جدًا وعليها أن تتعايش معها”.

وتابع: “اقتصاد إيران يعاني من كارثة في الوقت الراهن.. والقيادة الإيرانية ستكون “غبية” و”أنانية” إذا لم تبحث عن اتفاق”.

وتحدث عن لقائه بكيم، قائلا إنه لن يلتقي زعيم كوريا الشمالية خلال رحلتي إلى آسيا لحضور قمة العشرين.