الان تتابع الجيش الليبي: سلمنا الطيار الأميركي المعتقل لدينا إلى بلاده والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال المتحدث باسم الجيش الليبي، إن القوات سلمت الطيار الأميركي المعتقل إلى بلاده. وأضاف: ” الطيار الأمريكي المرتزق الذي تدرب في تركيا اعترف باستهداف أهداف حيوية”. وتابع: “سنبدأ عملية الحوار الوطني بعد القضاء على جميع العناصر الإرهابية في العاصمة”.

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