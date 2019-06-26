شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن تحتج لدى موسكو على ظروف احتجاز أمريكي بتهمة التجسس والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (موسكو)

احتجّت الولايات المتحدة اليوم (الأربعاء) رسمياً لدى روسيا على شروط احتجاز المواطن الأمريكي-البريطاني بول ويلان، الذي اعتقل في موسكو أواخر ديسمبر، ووجّهت إليه السلطات الروسية تهمة التجسّس.

وقال أندريا كالان المتحدّث باسم السفارة الأمريكية في موسكو في تغريدة على تويتر: «لقد احتججنا لدى وزارة الخارجية على سوء معاملة بول ويلان أثناء احتجازه».

وأضاف: أنّ «رخاء مواطنينا في الخارج هو أولويتنا الأولى».

وردّت وزارة الخارجية الروسية في تغريدة على حسابها في موقع تويتر، مطالبة الولايات المتحدة بأن تركّز بدلاً من ذلك على احترام حقوق المواطنين الروس المحتجزين في الولايات المتحدة.