شكرا لقرائتكم خبر عن نائب الرئيس اليمني يلتقي غريفيث والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (الرياض)

التقى المبعوث الدولي إلى اليمن مارتن غريفيث اليوم (الأربعاء) نائب الرئيس اليمني في العاصمة السعودية الرياض، للمرة الأولى منذ اتّهمه الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي بالانحياز للمتمرّدين الحوثيين.

وقال مكتب غريفيث في بيان إنه التقى نائب الرئيس علي محسن الأحمر، وتطرّق الاجتماع الى الخطوات اللازمة للمضي قدماً في عملية السلام في اليمن.

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ونقل البيان عن غريفيث قوله إنه عقد «اجتماعات مثمرة» مع نائب الرئيس اليمني مؤكداً تصميمه «على المضي قدمًا بعملية السلام».

وأكد المبعوث الأممي التزام المنظمة الدولية «مواصلة العمل مع الأطراف من أجل التوصّل الى اتفاق سلام شامل، وحثّ جميع الأطراف على تهيئة بيئة مؤاتية لتحقيق ذلك».

وكان هادي بعث برسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الشهر الماضي اتّهم فيها غريفيث بالانحياز للمتمرّدين الحوثيين، بينما رفض غوتيريش هذه الاتهامات.