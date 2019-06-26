شكرا لقرائتكم خبر عن لندن: ماي ستلتقي بوتين دون تطبيع للعلاقات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (لندن)

قال المتحدث باسم رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، إنها ستلتقي بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الجمعة لتوصيل رسالة مفادها أن بريطانيا منفتحة على علاقة مختلفة مع روسيا، إذا توقفت عن أنشطة تقوض الأمن الدولي.

وأضاف المتحدث مخاطباً الصحفيين، أن اجتماعهم ماي وبوتين على هامش قمة مجموعة العشرين التي تعقد نهاية هذا الأسبوع في اليابان لا يمثل تطبيعاً للعلاقات.

وتابع المتحدث قائلاً: «هذا الاجتماع فرصة مهمة لتوصيل تلك الرسالة من زعيمة لزعيم لضمان فهم الموقف البريطاني تماماً... لا يمثل هذا الاجتماع تطبيعاً للعلاقات».

وتدهورت العلاقات بين بريطانيا وروسيا إلى ما كانت عليه في فترة ما بعد الحرب الباردة بعد تسميم عميل مزدوج سابق وابنته بغاز أعصاب في مدينة سالزبري بجنوب إنجلترا العام الماضي. وألقت لندن باللوم على روسيا التي نفت أي ضلوع في الأمر.