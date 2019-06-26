دفاعات السعودية تسقط «درون» إرهابية.. والتحالف يتوعد

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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اعترضت قوات الدفاع الجوي السعودي طائرة مسيرة «درون» أطلقتها ميليشيات الحوثي الإرهابية مساء أمس الأول، واستهدفت منطقة سكنية في خميس مشيط.
وأكد المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف «تحالف دعم الشرعية في اليمن» العقيد الركن تركي المالكي أنه وفي تمام الساعة العاشرة و34 دقيقة من مساء الثلاثاء تمكنت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي من اعتراض وإسقاط طائرة مسيرة أطلقتها الميليشيات الحوثية الإرهابية باتجاه منطقة سكنية مأهولة بالمدنيين في خميس مشيط، بحسب «واس».
وأوضح العقيد المالكي أن «الأداة الإجرامية الإرهابية الحوثية تتعمد استهداف المدنيين والمنشآت المدنية، ولم يتم تحقيق أي من أهدافهم وتم تدميرها وإسقاطها. وإننا نؤكد استمرار تنفيذ الإجراءات الرادعة ضد هذه الميليشيات الإرهابية وتحييد القدرات الحوثية وبكل صرامة، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية».
وتوعد المالكي بالرد القوي، واصفا التصعيد الحوثي ومحاولة استفزاز التحالف من خلال استخدام الطائرات بدون طيار والقوارب السريعة والمفخخة بالفاشل، مؤكدا التزام التحالف بتطبيق القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.
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