عمان تفتح سفارة في فلسطين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - مسقط قررت سلطنة عمان فتح بعثة دبلوماسية جديدة لها لدى دولة فلسطين على مستوى سفارة. وذكرت وزارة الخارجية العمانية، في بيان بثته وكالة الأنباء العمانية، أن وفدا من الوزارة سيتوجه إلى رام الله لمباشرة إجراءات فتح السفارة.



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