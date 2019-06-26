15 سنة سجن لإندونيسية انضمت إلى داعش

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - بغداد قضت محكمة عراقية أمس بإنزال عقوبة السجن لمدة 15 عاما بحق مدانة تحمل الجنسية الإندونيسية بتهمة الانتماء إلى تنظيم داعش. وذكر بيان للمركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في العراق أن «المحكمة الجنائية المركزية نظرت قضية متهمة تحمل الجنسية الإندونيسية بالانتماء إلى تنظيم داعش الإرهابي، وأصدرت بحقها حكما بالسجن لمدة 15 عاما بعد ثبوت ما نسب إليها من تهم».



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