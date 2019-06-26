بومبيو يبلغ الهند بوقف تدفق النفط الإيراني

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - نيودلهي
بدأ وزير خارجية الولايات المتحدة مايك بومبيو محادثاته مع المسؤولين الهنود في العاصمة نيودلهي أمس، حيث تتصدر موضوعات التجارة ومشتريات الهند من الأسلحة الروسية ووارداتها من النفط الإيراني جدول المحادثات.
يذكر أن الهند هي ثاني أكبر مستورد للنفط الإيراني بعد الصين، لكنها مضطرة لوقف استيراده بسبب العقوبات الأمريكية على إيران، في الوقت الذي تخشى فيه نيودلهي تداعيات هذا الوقف على أمن إمدادات الطاقة لديها.
ومن المقرر أن يلتقي بومبيو، الذي وصل نيودلهي مساء أمس الأول برئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، ووزير الخارجية سوبراهمانيام جايشانكار.
التوتر الأمريكي الهندي.. لماذا؟
- ألغت واشنطن المعاملة التجارية التفضيلية للهند.
- ردت الهند بفرض رسوم عقابية على 28 منتجا أمريكيا منها اللوز والتفاح.
- أعلنت الهند شراء منظومة الدفاع الصاروخي الروسية »إس 400« مقابل 5.4 مليارات دولار.
- لوحت واشنطن بفرض عقوبات جديدة على الهند.
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