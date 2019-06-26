مولر يدلي بشهادته أمام الكونجرس 17 يوليو

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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أعلن رئيس اللجنة القضائية بمجلس النواب الأمريكي، جيري نادلر، أن المحقق الخاص روبرت مولر وافق على الإدلاء بشهادته أمام الكونجرس في 17 يوليو المقبل.
وكان الديمقراطيون في مجلس النواب قد أصدروا أمر استدعاء يدعو لمثول مولر أمامهم.
وكتب نادلر عبر تويتر «يسرني أن أعلن أن المحقق الخاص روبرت مولر سيدلي بشهادته أمام اللجنة القضائية بمجلس النواب ولجنة الاستخبارات في جلسة مفتوحة، طبقا لأمر استدعاء صدر هذا المساء»، وسيجيب مولر علنا، للمرة الأولى، عن أسئلة حول تحقيقه بشأن التدخل الروسي.
وقال نادلر وآدم شيف رئيس لجنة المخابرات بمجلس النواب الأمريكي في بيان مشترك «الأمريكيون طالبوا بالاستماع بصورة مباشرة للمحقق الخاص لكي يفهموا ما توصلوا إليه بشأن هجوم روسيا على ديمقراطيتنا، وقبول حملة ترمب لهذه المساعدة وعرقلة الرئيس للتحقيق في هذا الهجوم».
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