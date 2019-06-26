الحكومة اليمنية تحذر من كارثة بيئية في البحر الأحمر

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة عدن، الضالع

جددت الحكومة اليمنية مطالبها للأمم المتحدة بالضغط على جماعة الحوثيين للسماح بوصول فريق فني إلى باخرة نفطية متهالكة تحوي أكثر من مليون برميل من النفط الخام، قبالة ساحل محافظة الحديدة.

وأكد نائب وزير الخارجية، محمد الحضرمي، أنه بعث خطابا إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، جاء فيه أن «الحوثيين يمنعون منذ شهر مايو الماضي وصول فريق الأمم المتحدة إلى خزان صافر العائم في رأس عيسى بمحافظة الحديدة، لإجراء تقييم أولي للخزان الذي يتآكل».

وحمل المسؤول اليمني «الحوثيين مسؤولية وقوع كارثة بيئية في البحر الأحمر ستؤثر على اليمن والمنطقة، في حال حدوث تسرب من الخزان العائم». وأكد حرص الحكومة على تقديم كل التسهيلات للأمم المتحدة، بانتظار تقييم الخبراء ليتم وضع الحلول الناجعة لهذه القضية المهمة.

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وأعلنت الأمم المتحدة في أغسطس الماضي أنها بصدد معالجة وضع الخزان النفطي العائم «صافر»، الذي يبعد نحو 4.8 أميال بحرية من ميناء رأس عيسى بمحافظة الحديدة، ويحوي أكثر من مليون برميل من خام مأرب الخفيف، عقب تحذيرات أطلقتها الحكومة من كارثة حدوث تسرب منه.

من جهة أخرى أجبرت ميليشيات الحوثي الإرهابية الموالية لإيران المواطنين في عدد من أحياء مدينة الحديدة على إخلاء منازلهم بالقوة للتمركز فيها وتحويلها إلى ثكنات عسكرية استعدادا لمعارك قادمة مع القوات المشتركة المحيطة بالمدينة. وشكا مواطنون من أبناء المدينة تعرضهم للتضييق والترويع من قبل الميليشيات، لإجبارهم على المغادرة والاستيلاء على المنازل واستخدامها لأغراض عسكرية وقتالية.

وتجددت المواجهات بين قوات الجيش الوطني وميليشيات الحوثي بالضاحية الغربية لمحافظة الضالع، وتركزت في جبهة حجر غرب المحافظة أثناء محاولة مجاميع حوثية التقدم باتجاه مواقع الجيش في حبيل الميدان، وتلة اللغامات، بمنطقة الريبي. وتمكنت قوات الجيش الوطني من إفشال محاولة التسلل وأجبرتها على التراجع باتجاه منطقة الفاخر، بعد تكبدها 15 قتيلا وجرح آخرين.

وفي تعز قتل 8 من ميليشيات الحوثي وأصيب العشرات بجروح مختلفة أمس في مواجهات مع الجيش الوطني شرق مدينة تعز، حيث كسر الجيش هجوما حوثيا على مواقع في محيط الأمن المركزي ومستشفى الحمد.

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