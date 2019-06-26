التزام إيران بالاتفاق النووي.. كذبة كبيرة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل أماني يماني - مكة المكرمة

يتواصل كشف «الاعتدال الزائف» لنظام الملالي الإرهابي الذي يردد الأكاذيب بشكل يومي، ويدعي أنه ما زال ملتزما بالاتفاق النووي الذي وقعه مع الولايات المتحدة الأمريكية و5 دول كبرى عام 2015، رغم التصرفات العدوانية التي يمارسها بشكل شبه يومي تجاه المنطقة.

وتستمر «مكة» في نقل الأحداث المرتبطة بإرهاب نظام الملالي وانتهاكاته الدولية خلال عام 2019 فقط.. لتكشف جانبا من هذا الاعتدال الزائف، وتؤكد أن التزام إيران بالاتفاقية النووية كذبة كبيرة، وفقا لموقع «متحدون ضد إيران» الذي ترصد التصرفات اليومية والأحداث المتوالية للنظام لفضح أكاذيبه.

ويأتي سرد هذه الأحداث بالتواكب مع تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب التي وصف خلالها الاتفاق النووي بـ»الفظيع»، والتي أكد خلالها أن سلفه براك أوباما أنقذ الإيرانيين عبر الاتفاق الذي وقعه قبل سنوات، وأن الإيرانيين حققوا مكاسب تصل إلى 150 مليار دولار من الاتفاقية.

ارتفاع وتيرة التطرف

2019/03/18

حث الرئيس الإيراني على إلقاء اللوم على الولايات المتحدة والسعودية، مكررا اتهامه طويل الأمد بأن أمريكا وحلفاءها مسؤولون عن الاقتصاد المتدهور في البلاد.

2019/02/28

هدد العميد حسين سلامي، أحد كبار قادة الحرس الثوري الإيراني، بـ «تحطيم أمريكا والمملكة العربية السعودية» وتعهد بأن طهران «لن تسقط» أسلحتها أبدا.

2019/01/29

منعت العاصمة الإيرانية الجمهور من المشي مع الكلاب الأليفة كجزء من حملة رسمية طويلة الأمد للحد من ملكية الكلاب.

2019/01/10

تفاخر جنرال إيراني بأن إيران يمكن أن تهزم المملكة العربية السعودية بسهولة، وهددت بتجاوز القواعد العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط.

تغيرات سياسية لافتة

2019/03/12

تم انتخاب رئيس السلطة القضائية الإيراني المعين حديثا كنائب لرئيس مجلس الخبراء الذي ينتخب المرشد الأعلى في إيران.

2019/03/06

سيتولى رجل دين إيراني معروف دوره في إدانة الآلاف من السجناء السياسيين حتى الموت في الثمانينات من القرن الماضي قيادة القضاء الإيراني القوي، في خطوة من المتوقع أن تبقي هذا المنصب تحت تأثير المتشددين.

تعزيز قدرات الجيش الإيراني

ذكرت شركة أبحاث الكترونية أن المتسللين المتمركزين في إيران والمتورطين في هجمات على الولايات المتحدة والغرباء كانوا وراء انتهاك الكمبيوتر للبرلمان والأحزاب السياسية الأسترالية.

2019/02/14

أصدرت جماعة إرهابية مرتبطة بالإيرانية، سرايا الأشتر، بيانا يهدد بشن هجمات على أهداف أمريكية وبريطانية في البحرين.

2019/02/04

قال منشق إيراني في برلين للشرطة الألمانية إنه تعرض للهجوم من قبل ثلاثة رجال أطلقوا عليه الاسم وهددوه بالفارسية قبل ضربه وختمه.

2019/01/29

تعمل إيران على توسيع نطاق وجودها في الفضاء الالكتروني، حيث تقوم بسرقة المعلومات التي تسمح لجواسيسها على الإنترنت بمراقبة وتتبع المسؤولين السياسيين ورجال الأعمال الرئيسيين، بما في ذلك البعض في الولايات المتحدة.

2019/01/15

يقول ممثلو الادعاء في ألمانيا إنه تم اعتقال موظف بالجيش للاشتباه في قيامه بالتجسس لصالح جهاز المخابرات الإيراني.

2019/01/10

قد يكون المهاجمون السيبرانيون في إيران وراء موجة من الاختراقات على البنية التحتية الحكومية والاتصالات التي ستتطلب استجابة عالمية منسقة لصدها، وفقا لشركة FireEye للأمن السيبراني.

2019/03/14

ذكرت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية شبه الرسمية أن الحرس الثوري الإيراني يجري مناورة قرب مضيق هرمز الاستراتيجي لاختبار عشرات الطائرات الإيرانية الصنع، بما فيها الطائرات المسلحة بلا طيار.

2019/03/12

أفاد تقرير صادر عن لجنة خبراء تابعة للأمم المتحدة بأن الأمم المتحدة تحقق في شركتي صواريخ وكوريا شمالية يشتبه في أنهما تعملان في إيران في انتهاك محتمل للعقوبات الدولية.

2019/03/12

حظيت شخصية عسكرية إيرانية رفيعة المستوى معروفة بدورها الغامض في التدخل الأجنبي الإيراني في العراق وسوريا بأعلى شرف عسكري لبلاده في حفل أقيم يوم الاثنين إلى جانب الزعيم الأعلى آية الله علي خامنئي.

2019/02/24

أفادت وسائل الإعلام الرسمية بأن إيران نجحت في اختبار صاروخ كروز خلال مناورات بحرية بالقرب من مضيق هرمز، في وقت يتصاعد فيه التوتر مع الولايات المتحدة.

2019/02/17

افتتح الرئيس الإيراني حسن روحاني غواصة جديدة تم بناؤها محليا ومزودة بصواريخ كروز في وقت يتصاعد فيه التوتر مع عدوها اللدود الولايات المتحدة.

2019/02/05

احتفلت إيران بالذكرى الأربعين لثورتها الإسلامية عام 1979 من خلال كشفها عن صاروخ كروز بروي جديد يطلق عليه «الحويزة» يقول الخبراء إنه يبدو كضربة صاروخية من طراز KH-55، وهو صاروخ سوفيتي ذي قدرة نووية.

2019/02/04

ذكرت وسائل الإعلام الإيرانية أن إيران قد جهزت أكثر صواريخها تطورا وأطولها مدى، والتي يمكن أن تضرب قواعد الولايات المتحدة في الخليج برؤوس حربية موجهة بدقة جديدة.

2019/01/25

نظمت إيران مناورات حربية تضم وحدات إعادة انتشار سريعة تم تطويرها حديثا ركزت على محاربة معتدين والأعداء والمسلحين، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الحكومية، وسط توترات متزايدة مع الولايات المتحدة وبعد هجوم للمتشددين.

2019/01/04

قال قائد كبير إن البحرية الإيرانية سترسل سفنا حربية لنشرها في المحيط الأطلسي اعتبارا من مارس، حيث تسعى الجمهورية إلى زيادة نطاق عمليات قواتها البحرية إلى الفناء الخلفي للولايات المتحدة، عدوها اللدود.

انتهاكات حقوق الإنسان

2019/04/04

يقول نشطاء المعارضة الإيرانيون المنفيون إن فيلق الحرس الثوري الإيراني أطلق النار على المتظاهرين الذين حاولوا منعه من تحويل مياه الفيضانات في بلدة جنوب غرب البلاد، مما أدى إلى وفاة المحتج.

2019/03/14

قال محامون يمثلون عائلة مواطن أمريكي من سان دييغو محتجزين في إيران إن المحارب في البحرية قد حكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات.

2019/03/13

وجهت إلى منظمي عرض أزياء في إيران تهمة بعد تسجيل مقاطع فيديو للحدث، والتي ظهرت فيها فساتين مستوحاة من الخيال ونساء لا يرتدين الحجاب، ظهرت على وسائل التواصل الاجتماعي.

2019/03/12

حكم على محامية حقوق الإنسان الإيرانية البارزة نسرين سوتوده بالسجن لمدة 38 عاما و 148 جلدة، وفقا لعائلتها.

2019/03/06

قالت جماعة ناشطة إن محامي حقوق الإنسان البارز في إيران، نسرين سوتوده، الذي دافع عن المتظاهرين ضد ارتداء الحجاب الإلزامي للجمهورية، أدين ويواجه عقوبة السجن لسنوات.

2019/03/04

Advertisements

قالت والدته إن مايكل وايت، وهو محارب قديم بالبحرية الأمريكية مسجون في إيران منذ يوليو، تعرض للضرب بعد اعتقاله، وليس لديه مال لتوظيف محام وما زال لا يعرف ما هي التهم التي قدمت ضده.

2019/02/25

كشف عضو في البرلمان الإيراني أن المجلس الأعلى للأمن القومي في البلاد قد منع نشر تقارير إخبارية حول المشكلات المتعلقة بالمياه بما في ذلك نقص الموارد وإساءة استخدامها.

2019/02/21

ألقت قوات الأمن الإيرانية القبض على ستة إيرانيين مسيحيين في مدينة رشت الشمالية خلال شهر فبراير، وفقا لمصادر تحدثت إلى راديو فاردا.

2019/02/04

احتجزت إيران بيئيا آخر كان يعمل مع منظمة الحفاظ على البيئة الإيرانية مثل ثمانية نشطاء حوكموا في طهران الأسبوع الماضي بعد قضاء عام في الاحتجاز.

2019/01/27

دعت لجنة حماية الصحفيين إيران إلى الكف عن اضطهاد الصحفيين بسبب عملهم بعد أن حكمت المحكمة الثورية في طهران على ياشار سلطاني لمدة خمس سنوات بتغطيته لصفقات الأراضي في طهران.

2019/01/23

اعتقلت السلطات الإيرانية أكثر من 7000 منشق العام الماضي في حملة قمع واسعة أدت إلى سجن المئات أو الجلد، وقتل ما لا يقل عن 26 متظاهرا، ومات تسعة أشخاص رهن الاحتجاز وسط ظروف مريبة.

2019/01/22

حذرت منظمة العفو الدولية من أن اثنين من نشطاء حقوق العمال الذين أعيد اعتقالهم بعد أن تحدثوا عن الضرب وغيره من الإساءات التي تعرضوا لها أثناء الاحتجاز في العام الماضي، معرضان لخطر شديد بمزيد من التعذيب.

2019/01/20

بث التلفزيون الحكومي الإيراني اعترافات بالسجن بحق اثنين من الناشطين العماليين وناشط مدني ألقي القبض عليهم في نوفمبر خلال احتجاجات عمالية في مقاطعة خوزستان الجنوبية الغربية الغنية بالنفط.

2019/01/17

نفذت السلطات الإيرانية اعتقالات جماعية وانتهاكات خطيرة للإجراءات القانونية الواجبة خلال 2018 استجابة للاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد بسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية وتصورات الفساد وانعدام الحريات السياسية

والاجتماعية.

2019/01/07

قالت والدته إن إيران تحتجز أحد جنود البحرية الأمريكية في السجن بتهم غير محددة منذ أواخر يوليو، عندما تم احتجازه أثناء زيارة صديقة إيرانية.

2019/01/02

تستعد السلطات في إيران لمنع الوصول إلى انستجرام، لتوسيع حملتها على وسائل التواصل الاجتماعي لتشمل المنصة الرئيسية الوحيدة التي لا تزال متاحة مجانا.

عمليات إرهابية إيرانية

2019/04/03

ذكرت شبكة سكاي نيوز البريطانية أن خبراء الأمن السيبراني المتمركزين في الولايات المتحدة وجدوا أن مجموعة مرتبطة بحرس الحرس الثوري الإيراني نفذت هجومين الكترونيين على مؤسسات بريطانية في السنوات الأخيرة.

2019/03/27

سيطرت شركة مايكروسوفت على 99 موقعا الكترونيا وقالت إن المتسللين الإيرانيين اعتادوا على محاولة سرقة معلومات حساسة من أهداف في الولايات المتحدة، وفقا لوثائق محكمة غير مختومة.

2019/03/06

قالت شركة مايكروسوفت إن الهجمات الالكترونية المرتبطة بالقراصنة الإيرانيين استهدفت الآلاف من الأشخاص في أكثر من 200 شركة خلال العامين الماضيين.

2019/02/28

المتسللون المدعومون من إيران والذين سرقوا البيانات الشخصية عن المشرعين الأستراليين في وقت سابق من هذا العام هم نفس المجموعة التي هاجمت البرلمان البريطاني في 2017.

2019/02/26

أعلنت كتائب القدس، الجناح المسلح لحركة الجهاد الإسلامي، عن تطوير صاروخ دقيق جديد تم تصنيعه بمساعدة إيران، وقالت إنها قادرة على الوصول إلى تل أبيب ونتانيا.

2019/02/21

ذكرت شركة أبحاث الكترونية أن المتسللين المتمركزين في إيران والمتورطين في هجمات على الولايات المتحدة والغرباء كانوا وراء انتهاك الكمبيوتر للبرلمان والأحزاب السياسية الأسترالية.

2019/02/14

أصدرت جماعة إرهابية مرتبطة بالإيرانية، سرايا الأشتر، بيانا يهدد بشن هجمات على أهداف أمريكية وبريطانية في البحرين.

2019/02/04

قال منشق إيراني في برلين للشرطة الألمانية إنه تعرض للهجوم من قبل ثلاثة رجال أطلقوا عليه الاسم وهددوه بالفارسية قبل ضربه وختمه.

2019/01/29

تعمل إيران على توسيع نطاق وجودها في الفضاء الالكتروني، حيث تقوم بسرقة المعلومات التي تسمح لجواسيسها على الإنترنت بمراقبة وتتبع المسؤولين السياسيين ورجال الأعمال الرئيسيين، بما في ذلك البعض في الولايات المتحدة.

2019/01/15

يقول ممثلو الادعاء في ألمانيا إنه تم اعتقال موظف بالجيش للاشتباه في قيامه بالتجسس لصالح جهاز المخابرات الإيراني

2019/01/10

قد يكون المهاجمون السيبرانيون في إيران وراء موجة من الاختراقات على البنية التحتية الحكومية والاتصالات التي ستتطلب استجابة عالمية منسقة لصدها، وفقا لشركة FireEye للأمن السيبراني.

العداء الإيراني للولايات المتحدة

2019/03/21

قال المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي إن إيران عازمة على تعزيز قدراتها الدفاعية رغم الضغوط المتصاعدة من الولايات المتحدة وحلفائها للحد من برنامج الصواريخ الباليستية.

2019/02/27

وصف المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي الولايات المتحدة بأنها دولة غير جديرة بالثقة ومؤيدة للحرارة، وحث أرمينيا المجاورة على توسيع علاقاتها مع طهران على الرغم من الضغوط الأمريكية.

2019/02/13

قال أكبر زعيم لإيران إن إيران لا يمكن أن تخسر إلا عن طريق التفاوض مع الولايات المتحدة ويجب أن تكون حريصة على الحد من أي تعاملات مع بعض الدول الأوروبية «غير الموثوق بها».

2019/02/12

تظاهر مئات الآلاف من الإيرانيين في شوارع طهران، وأحرقوا الأعلام الأمريكية وسخروا من الغرب بينما يحتفل بالذكرى الأربعين للثورة.

2019/02/08

ذكر المرشد الأعلى الإيراني إن الإيرانيين سوف يهتفون «الموت لأمريكا» طالما استمرت واشنطن في سياساتها العدائية، لكن الشعار موجه إلى الرئيس دونالد ترمب والزعماء الأمريكيين، وليس الأمة الأمريكية.

2019/02/06

أصدرت وسائل الإعلام الإيرانية شريط فيديو متحركا يظهر غواصة من طراز غدير في البلاد تغرق حاملة طائرات أمريكية.

2019/01/09

وصف الزعيم الإيراني الأعلى المسؤولين الأمريكيين بأنهم «أغبياء من الدرجة الأولى»، وهم يسخرون من الزعماء الأمريكيين بينما قام وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبو بجولة في الشرق الأوسط للترويج لموقف البيت الأبيض المتشدد من إيران.