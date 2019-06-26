شكرا لقرائتكم الجيش الليبي يطرح مبادرة لحل الأزمة في البلاد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - طرح الجيش الوطني الليبي، اليوم الأربعاء، مبادرة للحل والمصالحة بمشاركة كل القوى في البلاد بعد استعادة العاصمة طرابلس.

وقال المتحدث باسم الجيش الليبي أحمد المسماري في مؤتمر صحفي، إن المصالحة الوطنية لن يشارك فيها المتطرفون ومن ارتكبوا جرائم ضد بلادنا.

وأوضح المسماري أن المبادرة تسعى لتشكيل حكومة كفاءات لإدارة شؤون البلاد، داعيا الأمم المتحدة لرعاية الحوار الليبي.

وتابع يقول إن الحوار سيحدد تاريخ إجراء الانتخابات المقبلة.

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وبخصوص الطيار الأميركي المرتزق الذي اعتقل وهو يقاتل مع حكومة الوفاق أكد المسماري أنه تدرب في تركيا، مشيرا إلى أن الطيار الأميركي المعتقل اعترف بالعمليات التي ارتكبها ضد القوات الليبية، وقد تم تسليمه لبلاده.

وفي سياق ذي صلة قال المتحدث باسم الجيش الليبي إنه تم اليوم تسجيل محاولة لزعزعة الاستقرار في منطقة جبل غريان، وإن الاشتباكات مستمرة لحد الساعة في المنطقة.

ووصلت تعزيزات عسكرية جديدة، الثلاثاء، من القوات الخاصة التابعة للجيش الوطني الليبي إلى محاور القتال بالعاصمة طرابلس، للمشاركة في المعارك التي يخوضها الجيش ضد الميليشيات المسلحة التابعة لقوات حكومة الوفاق على أبواب طرابلس.

وتصاعدت حدّة المعارك هذا الأسبوع، خصوصا في محور طريق المطار جنوب غرب طرابلس، حيث تواجه قوات الجيش الوطني الليبي، مقاومة شرسة من قوات الوفاق المدعومة من الميليشيات التي فشلت هجماتها في انتزاع السيطرة على مطار طرابلس الدولي، بعد أسابيع من المواجهات العنيفة، استخدمت فيها المدفعية والأسلحة الثقيلة والقصف الجوّي.