وقفة استنكارية في صيدا ضد مؤتمر البحرين وحرق العلمين الاميركي والاسرائيلي

افاد مراسل "النشرة" في صيدا، انه رفضاً لمؤامرة ​صفقة القرن​، واستنكاراً لمؤتمر التطبيع مع العدو الصهيوني وتمسكاً ب​حق العودة​ إلى فلسطين، نظم ​اللقاء السياسي اللبناني الفلسطيني​ وقفة استنكارية في ساحة "الشهداء" في صيدا، بمشاركة ممثلين عن القوى والاحزاب اللبنانية و​القوى الفلسطينية​ وحشد الاتحادات النسائية ومن ابناء مدينة صيدا والمخيمات الفلسطينية.

وجرى خلال الوقفة حرق العلمين الاميركي والاسرائيلي وسط صيحات الغضب والتنديد، والقى الأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري النائب الدكتور ​أسامة سعد​ كلمة شدد فيها على رفض ​مؤتمر البحرين​ وتداعياته وعلى حق ​اللاجئين الفلسطينيين​ بالعودة الى ديارهم.