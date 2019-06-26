وقفة استنكارية في صيدا ضد مؤتمر البحرين وحرق العلمين الاميركي والاسرائيلي

افاد مراسل "النشرة" في صيدا، انه رفضاً لمؤامرة صفقة القرن، واستنكاراً لمؤتمر التطبيع مع العدو الصهيوني وتمسكاً بحق العودة إلى فلسطين، نظم اللقاء السياسي اللبناني الفلسطيني وقفة استنكارية في ساحة "الشهداء" في صيدا، بمشاركة ممثلين عن القوى والاحزاب اللبنانية والقوى الفلسطينية وحشد الاتحادات النسائية ومن ابناء مدينة صيدا والمخيمات الفلسطينية.
وجرى خلال الوقفة حرق العلمين الاميركي والاسرائيلي وسط صيحات الغضب والتنديد، والقى الأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري النائب الدكتور أسامة سعد كلمة شدد فيها على رفض مؤتمر البحرين وتداعياته وعلى حق اللاجئين الفلسطينيين بالعودة الى ديارهم.
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