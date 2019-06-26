تدابير سير بسبب اعمال التزفيت داخل نفق سليم سلام بعد غد

اشارت المديرية العامة ل​قوى الامن الداخلي​ ـ شعبة العلاقات العامة في بيان الى انه "ستقوم إحدى الشركات المتعهدة بأعمال برش وإزالة الزفت القديم وإعادة التزفيت داخل ​نفق سليم سلام​ على المسلك الشرقي (باتجاه وسط ​بيروت​)، اعتبارا من الساعة 1,00 من تاريخ 28/6/2019 ولغاية الساعة 5,00 من تاريخ 1/7/2019. وستؤدي هذه الأعمال إلى منع مرور السير من مدخل بيروت عند منتصف أوتوستراد الأسد وعلى مستديرة ​السفارة الكويتية​ حتى نهاية الجسر المذكور، والطرقات والمسارب المؤدية الى المسلك الشرقي".

واملت من المواطنين الكرام "أخذ العلم، والتقيد بتوجيهات رجال قوى الامن الداخلي وارشاداتهم، وبلافتات السير التوجيهية تسهيلا ل​حركة المرور​ ومنعا للازدحام".