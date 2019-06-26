اشارت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة في بيان الى انه "ستقوم إحدى الشركات المتعهدة بأعمال برش وإزالة الزفت القديم وإعادة التزفيت داخل نفق سليم سلام على المسلك الشرقي (باتجاه وسط بيروت)، اعتبارا من الساعة 1,00 من تاريخ 28/6/2019 ولغاية الساعة 5,00 من تاريخ 1/7/2019. وستؤدي هذه الأعمال إلى منع مرور السير من مدخل بيروت عند منتصف أوتوستراد الأسد وعلى مستديرة السفارة الكويتية حتى نهاية الجسر المذكور، والطرقات والمسارب المؤدية الى المسلك الشرقي".
واملت من المواطنين الكرام "أخذ العلم، والتقيد بتوجيهات رجال قوى الامن الداخلي وارشاداتهم، وبلافتات السير التوجيهية تسهيلا لحركة المرور ومنعا للازدحام".
كانت هذه تفاصيل خبر تدابير سير بسبب اعمال التزفيت داخل نفق سليم سلام بعد غد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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