مديرة التعليم المهني تابعت ما حصل قبل إنطلاق الامتحانات الرسمية في مهنية القبة

تابعت المديرة العامة للتعليم المهني والتقني الدكتورة هنادي بري باهتمام ما حصل من فوضى، في مركز الامتحانات الرسمية العملية والشفهية لشهادة البكالوريا الفنية اختصاص التربية الحضانية، في معهد طرابلس الفني الرسمي في القبة، بهدف تذليل كل العقبات التي واجهت الطلاب.
وأشارت مصادر في المديرية الى أن الدكتورة بري فور تبلغها بما حصل استدعت كل من رئيسة اللجنة المذكورة ورئيس المركز، وذلك للاطلاع على ما حدث وتحديد المسؤوليات ولاتخاذ الاجراء المناسب وفقا للأنظمة والقوانين المرعية الإجراء.
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