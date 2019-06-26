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الكنيسة الكاثوليكية تدين حادث العريش الإرهابي

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أدانت الكنيسة الكاثوليكية بمصر الهجوم الإرهابي الذي وقع اليوم الأربعاء والذى أدى إلى استشهاد ضابط و٦ جنود بمدينة العريش بمحافظة شمال سيناء.

 

وجاء في بيان صادر -عن الكنيسة الكاثوليكية بمصر -

تدين بشدة وتشجب الكنيسة الكاثوليكية في شخص صاحب الغبطة البطريرك الأنبا إبراهيم اسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك
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بمصرالهجوم الإرهابي الذي وقع فجر اليوم الأربعاء 26 يونيو 2019، على كمين في العريش، الأمر الذي أدي إلى استشهاد ضابط و٦ من جنود قوات الأمن.


كما تنعي شهداء الوطن، وترجو الشفاء العاجل للمصابين، حفظ الله مصر وأبنائها من كل شر.

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