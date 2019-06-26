قوات الجيش اليمني تُفشل محاولات تقدم لمليشيا الحوثي جنوبي الحديدة

أحبطت قوات الجيش اليمني محاولات تقدم لمليشيا الحوثي اليوم الأربعاء، في مناطق متفرقة بمحافظة الحديدة غرب البلاد.
وذكر الموقع الرسمي للجيش اليمني "سبتمبرنت" أن قوات الجيش أفشلت محاولة المليشا وأجبرتها على
وفي سياق خروقات المليشيا، هاجمت مجموعة من عناصرها، مواقع الجيش في مديرية التحيتا جنوبي المحافظة.
وحاولت المليشيا خلال الهجوم، التقدم باتجاه مواقع في أطراف منطقة الجبلية التابعة لمديرية التحيتا، إلا أن قوات الجيش صدت الهجوم، وكبدتها خسائر في العدد والعدة.
كما تنفذ قوات الجيش في الأثناء عمليات تمشيط واسعة، بمحيط المنطقة والمزارع القريبة منها، لتعقب جيوب المليشيا الحوثية وملاحقتها.
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