الناتو: لدينا "مجموعة واسعة" من الإجراءات لمواجهة التهديد الروسي

ذكر أمين عام حلف شمال الأطلسي "الناتو"، ينس ستولتنبرج قبل اجتماع لوزراء الدفاع، أن الناتو لديه "مجموعة واسعة من الإجراءات المختلفة المحتملة" التي يمكن أن ينفذها رداً على تهديد الأسلحة النووية الجديد الروسي.

وقال ستولتنبرج في إشارة إلى معاهدة عدم الانتشار النووي الأميركية - الروسية لعام 1987 التي تُتهم موسكو بانتهاكها، إن الناتو يحتاج إلى "الاستعداد لعالم بدون معاهدة القوات النووية متوسطة المدى".

وأضاف: "حتى الآن لم نشهد أي نية حقيقية أو أي تغيير في السلوك من جانب روسيا يشير إلى أنهم سيمتثلوا بالمعاهدة".

وتابع "سنناقش الإجراءات المحتملة للناتو في هذا الاجتماع الوزاري الدفاعي. لكن بالطبع، لن نبدأ في تنفيذ أي من تلك الردود حتى الثاني من أغسطس المقبل".

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