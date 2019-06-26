مئات ملايين الأطفال حول العالم يعانون ظروفاً سيئة

رغم بعض التحسنات الواضحة، لا تزال أوضاع ملايين الأطفال في أنحاء العالم سيئة، بحسب بيانات ست منظمات إغاثية.

وجاء في تقرير لمبادرة "حقوق الأطفال الآن!"، الذي نُشر اليوم الأربعاء في برلين، أن أكثر من خمسة ملايين طفل يموتون كل عام في أنحاء العالم بسبب إصابتهم بأمراض يمكن تجنبها، بينما يعاني 150 مليون طفل ومراهق من مشكلات صحية، بسبب الجوع.

وذكر التقرير أنه بالرغم من أن حياة الأطفال صارت في المتوسط أفضل مقارنة بثلاثين عاماً مضت، حين تم إقرار ميثاق الأمم المتحدة لحقوق الطفل، إذ تراجع عدد الوفيات بين الأطفال اليوم قبل عامهم الخامس، كما تراجع عدد الأطفال الذين يعيشون في فقر، إلا أن أكثر من 64 مليون طفل لا يتلقون التعليم الأساسي، كما ينشأ طفل من بين كل أربعة أطفال في مناطق حروب، ويعيش نحو 500 مليون طفل في مناطق تعاني من فيضانات.

Advertisements

تجدر الإشارة إلى أن هذه المبادرة تضم منظمات "تحالف صندوق الطفل"، و"بلان إنترناشونال"، و"انقذوا الأطفال"، و"قرى الأطفال إس أو إس"، و"تير دي هوم" و"وورلد فيجن".

وطالبت المنظمات الحكومة الألمانية بتعزيز جهودها لدعم الأطفال.

وقال كريستوف فافنشميت من فرع منظمة "وورلد فيجن" في ألمانيا، إن "ربع سكان العالم دون 18 عاماً. وهؤلاء الملياري طفل ومراهق، لديهم حق في تنشئة صحية وسلمية وبناء أنفسهم والاهتمام بمصالحهم".