مقتل جنديين أميركيين في أفغانستان

قتل جنديان أميركيان، اليوم الأربعاء، في أفغانستان كما أعلن حلف شمال الأطلسي (الناتو)، غداة زيارة مفاجئة قام بها وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إلى كابول حيث أعرب عن أمله في التوصل إلى اتفاق سلام مع حركة طالبان "قبل الأول من سبتمبر".

ولم تُكشف هويتا الجنديين وظروف مقتلهما في بيان بعثة حلف شمال الأطلسي "الدعم الحازم" التي تهدف إلى تدريب القوات الأفغانية وتقديم المشورة لها.

وأعلنت "حركة طالبان" في بيان، اليوم الأربعاء، مسؤوليتها عن كمين في إقليم ورداك، القريب من كابول، أدى إلى مقتل جنديين أميركيين.

وقد قُتل تسعة جنود أميركيين على الأقل منذ بداية 2019 في أفغانستان، في مقابل 12 في 2018. وفي بداية أبريل، أسفر هجوم انتحاري بسيارة مفخخة على قافلة عسكرية عن مقتل ثلاثة جنود أميركيين.

وقُتل ما يناهز 2300 جندي أميركي وأصيب أكثر من 20400 في أفغانستان منذ نهاية 2001، عندما أطاح تحالف دولي بقيادة الولايات المتحدة "طالبان" من السلطة.

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لكن عدد القتلى في صفوف القوات الأميركية تراجع كثيراً بعد 2014، عندما لم تعد مهمة الحلف الأطلسي مهمة قتالية.

وفي ذروة وجودها في أفغانستان، بلغ عدد القوات الأميركية مئة ألف جندي.

ولا يزال في أفغانستان حوالى 14000 جندي في إطار مهمة "الدعم الحازم" التي تقضي أيضاً بأن تقدم واشنطن دعماً جوياً كبيراً للقوات الأفغانية.

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