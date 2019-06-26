اتفاق أميركي هندي بشأن التجارة والأسلحة الروسية

قررت الولايات المتحدة الأميركية والهند، اليوم الأربعاء، مواجهة التوترات المتزايدة بشأن القضايا التجارية، بالإضافة إلى مبيعات الأسلحة لنيودلهي، كما تعهدت الدولتان بتعزيز العلاقات الثنائية بينهما.
وقد التقى وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، بالإضافة إلى مستشار الأمن القومي اجيت دوفال، قبل أن يلتقي بنظيره الهندي سوبراهمانيام جايشنكار.
وتركزت المباحثات على خلافات الدولتين بشأن فرضهما الرسوم العقابية، وصفقة شراء نيودلهي لأنظمة صواريخ دفاعية إس - 400 بقيمة 5.4 مليار دولار.
وقال بومبيو: "سوف نسعى للتأكد من إمكانية كل دولة من دولنا توفير الأمن لنفسها. نحن نريد أن تكون الهند قادرة على فعل ذلك، بالإضافة إلى أننا نريدها أن تحظى بعلاقات اقتصادية تجارية مزدهرة".
واعترف جايشنكار بوجود تباين في الآراء، ولكن قال إن الدولتين تجريان مفاوضات لحل الخلافات، مضيفاً: "علينا أن نطلب من حكوماتنا القيام بمحاولة أكبر".
كانت الهند قد فرضت رسوماً عقابية على 28 منتجاً أميركياً منها اللوز والتفاح، بعد قرار واشنطن إلغاء المعاملة التجارية التفضيلية للهند.
تجدر الإشارة إلى أن أميركا تعد من أكبر الشركاء التجاريين للهند، إذ يبلغ حجم التجارة الثنائية 150 مليار دولار سنوياً.
وناقش بومبيو مع نظيره الهندي أزمة إيران بالإضافة إلى مخاوف الهند حول أمن الطاقة.
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يذكر أن الهند تعد ثاني أكبر مستورد للنفط الإيراني بعد الصين، واضطرت للتوقف عن الاستيراد بسبب العقوبات الأميركية.
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