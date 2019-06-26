كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مبعوث إيران في الأمم المتحدة: لا يمكن لطهران تحمل أعباء الاتفاق النووي وحدها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال مبعوث إيران في الأمم المتحدة ماجد تاخت رافانشي، إنه لا يمكن لإيران أن تتحمل وحدها عبء الحفاظ على الاتفاق النووي.

جاء ذلك خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، اليوم الأربعاء.

وطالب رافانشي، بقية الأطراف باتخاذ خطوات أيضا للحفاظ على الاتفاق النووي، أو تحمل مسؤولية العواقب.

وقال رافانشي "لا يمكن لإيران أن تتحمل كل الأعباء للحفاظ على الاتفاق النووي"، مضيفا "إذا لم تتخذ باقية الأطراف خطوات للحفاظ على هذا الاتفاق، فعليهم تحمل المسؤولية كاملة عن أية عواقب".

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أما القائم بأعمال المندوب الأمريكي في الأمم المتحدة، جوناثان كوهين، فدعا مجلس الأمن، اليوم الأربعاء، إلى تفعيل نظام العقوبات ضد إيران، وذلك بعد الهجمات التي استهدفت ناقلات نفط في الخليج في الأسابيع الماضية.

وشهدت العلاقات الأمريكية الإيرانية توترا وتصعيدا عسكريا، وذلك بعد انسحاب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، من الاتفاق النووي الذي وقع، عام 2015 مع طهران، وبعد وقوع هجوم على ناقلتي نفط في بحر عُمان قبل أسبوع.

وكان الحرس الثوري الإيراني أعلن إسقاط طائرة استطلاع أمريكية حديثة بصاروخ إيراني فوق مضيق هرمز، وأقر الجيش الأمريكي الخميس الماضي، بما أعلنه الحرس الثوري.

وقال الجيش الأمريكي إن الطائرة التي تم إسقاطها كانت تحلق على ارتفاع كبير في المجال الجوي فوق مضيق هرمز على بعد 34 كيلومترا تقريبا من المجال الجوي الإيراني.