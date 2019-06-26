كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. إعلان "الطوارئ" في نينوى العراقية بعد حريق ضخم في معمل كبريت (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن محافظ نينوى، اليوم الأربعاء، النفير العام بالمنطقة بعد أن اندلع حريق ضخم قرب معمل كبريت المشراق، مما تسبب في مصرع احد منتسبي مديرية الدفاع المدني في نينوى، اثناء الاستنفار لمكافحة الحريق.

وقالت المديرية في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن “منتسبا في مديرية الدفاع المدني لقى مصرعه بانقلاب عجلته اثناء الاستنفار لمكافحة حريق قرب المشراق”. يشار الى أن مدرية الدفاع المدني أعلنت، اليوم، عن سيطرتها على حادث حريق اندلع قرب معامل المشراق في نينوى.

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