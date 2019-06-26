كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر واشنطن تدعو مجلس الأمن لتفعيل نظام الجزاءات ضد إيران والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دعا القائم بأعمال المندوب الأمريكي في الأمم المتحدة، جوناثان كوهين، مجلس الأمن اليوم الأربعاء، إلى تفعيل نظام العقوبات ضد إيران، وذلك بعد الهجمات التي استهدفت ناقلات نفط في الخليج في الأسابيع الماضية.

قال كوهين خلال جلسة لمجلس الأمن اليوم "لا يجب أن نقف صامتين بينما تهاجم إيران ناقلات النفط في الخليج، يجب تفعيل نظام الجزاءات".

وأضاف كوهين "أتمنى أن يساندنا شركاؤنا في المجلس، يجب أن نكبح هذا السلوك الإيراني من خلال نظام الجزاءات".

وأعرب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، عن أمله ألا تخوض بلاده حربا مع إيران.

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وأكد ترامب، في الوقت ذاته، أن مثل تلك الحرب لن تستمر لوقت طويل إذا ما اندلعت.قال ترامب في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" الأمريكية، عن احتمالات قيام حرب أمريكية — إيرانية "آمل ألا نفعل، إلا أننا في موقف شديد القوة، وإذا ما حدث شيء، فلن يستمر لوقت طويل".

وأوضح ترامب أنه لا يرغب بإرسال المزيد من القوات الأمريكية إلى الشرق الأوسط، حتى في حال نشوب نزاع مسلح.

وشهدت العلاقات الأمريكية الإيرانية توترا وتصعيدا عسكريا، وذلك بعد انسحاب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، من الاتفاق النووي الذي وقع، عام 2015 مع طهران، وبعد وقوع هجوم على ناقلتي نفط في بحر عُمان قبل أسبوع.

وكان الحرس الثوري الإيراني أعلن إسقاط طائرة استطلاع أمريكية حديثة بصاروخ إيراني فوق مضيق هرمز، وأقر الجيش الأمريكي الخميس الماضي، بما أعلنه الحرس الثوري.