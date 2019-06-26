كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قضاة المحكمة الدستورية فى مولدوفا يستقيلون من مناصبهم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن جميع قضاة المحكمة الدستورية في مولدوفا استقالتهم، اليوم الأربعاء، بعدما تسببت قراراتهم في اندلاع أزمة سياسية في الجمهورية السوفيتية السابقة.

وذكرت شبكة (إيه بي سي) الإخبارية الأمريكية أن المحكمة أكدت - في بيان اليوم - أن القضاة تقدموا باستقالتهم، وسيتم إخطار الجهات المختصة لتعيين قضاة آخرين بدلا منهم".

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وكانت المحكمة قد عينت رئيس الوزراء الموالي للاتحاد الأوروبي بافل فيليب كرئيس انتقالي.. كما كلفت المحكمة فيليب بصفته قائما بأعمال رئيس الدولة بحل البرلمان وإجراء انتخابات جديدة، وقد امتثل بالفعل للتكليف بإصدار مرسوم بعد ذلك بوقت قصير بتحديد موعد لإجراء انتخابات جديدة مطلع سبتمبر.

وجاءت قرارات المحكمة بعد أشهر من خلاف بين الأحزاب الموالية لروسيا والموالية للاتحاد الأوروبي بشأن تشكيل الحكومة بعد انتخابات شهدتها البلاد في فبراير، ولم تسفر عن فائز واضح.