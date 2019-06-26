كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أمين عام التعاون الخليجي يبحث ووزير خارجية ألمانيا المسائل ذات الاهتمام المشترك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بحث الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني ووزير الشؤون الخارجية الألماني هيكو ماس المسائل ذات الاهتمام المشترك.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس)، اليوم /الأربعاء/، أن ذلك جاء خلال لقاء بمقر وزارة الخارجية الألمانية في برلين، حيث بحث الجانبان التعاون المشترك بين مجلس التعاون وألمانيا الاتحادية في مختلف المجالات، إضافة إلى تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة.

وأشاد وزير الخارجية الألماني بمشاركة الزياني في المنتدى الأول للحوار الخليجي الألماني حول الأمن والتعاون، والذي تنظمه كل من جمعية الصداقة العربية الألمانية والأكاديمية الاتحادية للسياسات الأمنية، معربا عن سعادته بتنامي علاقات التعاون بين ألمانيا ودول مجلس التعاون، وأكد حرص بلاده على ضمان أمن واستقرار مجلس التعاون كمنظومة إقليمية فاعلة ومؤثرة في المنطقة.

ومن جانبه، أعرب الزياني عن شكره للحكومة الألمانية على دعم تنظيم مثل هذه المنتديات الفكرية التي تسهم في تعزيز التعاون والتواصل وبناء الثقة بين صناع السياسات والمفكرين والخبراء، مشيرا إلى ما تشهده علاقات التعاون المشترك بين دول مجلس التعاون وألمانيا من نمو مضطرد، منوها بأهمية الدور الفاعل لألمانيا في الاتحاد الأوروبي وفي الساحة الدولية.