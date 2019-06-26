كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الكرملين يؤكد اجتماع ترامب وبوتين في مجموعة العشرين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح الكرملين ان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيلتقي بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب على هامش قمة دولية في اليابان. واوضح ترامب انه يعتزم الاجتماع مع بوتين خلال قمة مجموعة العشرين في أوساكا، وقد رحب بوتين بالاجتماع، قائلا إنه مستعد للحوار.

ويعد تصريح يوري أوشاكوف، مستشار بوتين للشؤون الخارجية، يوم الأربعاء اعترافًا رسميًا من الكرملين بالاجتماع. واعلن أوشاكوف انه من المقرر عقد الاجتماع يوم الجمعة، ومن المتوقع أن يتناول السيطرة علي الأسلحة والأزمات الدولية، بما في ذلك الاتفاق النووي الإيراني وسوريا وكوريا الشمالية وأوكرانيا.

