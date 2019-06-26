كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اجتماع المعارضة الباكستانية لمناقشة كيفية الإطاحة برئيس الوزراء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

التقى كبار قادة أحزاب المعارضة السياسية الرئيسية في باكستان في إسلام آباد لمناقشة كيفية الإطاحة بحكومة رئيس الوزراء عمران خان بسبب فشله المزعوم في معالجة الأزمة الاقتصادية في البلاد.

تم عقد اجتماع متعدد الأحزاب اليوم الأربعاء في نفس اليوم الذي انخفضت فيه العملة الباكستانية إلى أدنى مستوى على الإطلاق عند 160 روبية للدولار. كما جاء بعد أسابيع من تعهد خان بضمان محاسبة جميع السياسيين الفاسدين على ارتكاب أي مخالفات.

حضر الاجتماع أيضا زعماء أحزاب الرئيس السابق آصف علي زرداري ورئيس الوزراء السابق نواز شريف. يقضي شريف عقوبة بالسجن بتهمة الفساد، بينما زرداري محتجز لدى هيئة مكافحة الكسب غير المشروع فيما يتعلق بقضية غسل الأموال.

