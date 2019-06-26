جرافات الاحتلال تهدم منشأة تجارية شرق القدس المحتلة

هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأربعاء، منشأة تجارية تضم عدداً من المحال في بلدة عناتا شرق مدينة القدس المحتلة بحجة البناء دون ترخيص.

وقالت مصادر محلية في البلدة إن "قوات كبيرة من الوحدات الخاصة في جيش وشرطة الاحتلال الإسرائيلي، اقتحمت البلدة وحاصرت منطقة المنشأة قبل أن تقوم جرافات تابعة لبلدية الاحتلال بهدمها وتسويتها بالأرض".

وتشهد عمليات هدم المنازل والمنشآت في القدس المحتلة ارتفاعاً شديداً في الفترة الأخيرة، حيث هدمت جرافات الاحتلال نحو 7 منازل ومحال تجارية خلال الأسبوع الأخير.