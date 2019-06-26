كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ماليزيا تصادر أكثر من 5 آلاف سلحفاة صغيرة ومخدرات في مطار كوالالمبور والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اعتقلت السلطات الماليزية أربعة هنود وصادرت أكثر من 14 كيلوجراما من المخدرات وأكثر من 5 ألف سلحفاة من أمتعتهم في مطار كوالالمبور.

وقال مسؤول الجمارك البارز ذو القرنين محمد يوسف، اليوم الأربعاء، إن العملاء عثروا على ما مجموعه 5،255 من السلاحف الصغيرة ذات أذنين حمراء في سلال صغيرة من أمتعة اثنين من الهنود الذين طاروا من قوانغتشو بالصين في رحلة على متن شركة طيران آسيا في 20 يونيو.

وأضاف المشؤول، أن الرجال ليس لديهم تصاريح للسلاحف، وأخبر المحققين، أن السلاحف التي تقدر قيمتها بـ 12700 دولار، من المفترض أن تُباع كحيوانات أليفة في الهند.

وأوضح، أنه من المتوقع توجيه الاتهام إلى الرجال، الذين تتراوح أعمارهم بين 30 و 42 عامًا، وقد يواجهون عقوبة تصل إلى خمس سنوات في السجن وغرامة.

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إن منزلقات الأذن الحمراء هي واحدة من السلاحف الأكثر تداولًا في العالم والمخصصة لأسواق الحيوانات الأليفة واللحوم. التراخيص مطلوبة لأن السلاحف الصغيرة عرضة لحمل السالمونيلا وتشكل مخاوف صحية.

السلاحف الصغيرة ذات أذنين حمراء، هي واحدة من السلاحف الأكثر تداولًا في العالم والمخصصة لأسواق الحيوانات الأليفة واللحوم. والتراخيص مطلوبة لأن السلاحف الصغيرة عرضة لحمل السالمونيلا وتشكل مخاوف صحية.

بشكل منفصل، قال "ذو القرنين"، إن المسؤولين عثروا أيضًا على ما مجموعه 14.34 كيلوجرام من الميثامفيتامين بقيمة 717 ألف رينجت (174 ألف دولار)، مخبأة في حجرات خاصة في صناديق حملها رجلان.

وأضاف، في بيان، أن أحدهم طار من حيدر آباد بالهند في 19 يونيو وآخر في 20 يونيو من بنغالورو.

ومن المتوقع أن يتم توجيه الاتهام إلى الرجلين، وعمرهما 30 عامًا، ويواجهان عقوبة الإعدام في حالة إدانتهما.