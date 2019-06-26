كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر البيت الأمريكي يوافق على التمويل العاجل لرعاية المهاجرين على الحدود مع المكسيك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وافق مجلس النواب الامريكى على مشروع قانون تمويل عاجل بقيمة 4.5 مليار دولار لمواجهة زيادة المهاجرين المستمرة على طول الحدود الامريكية المكسيكية.

وفي أعقاب الاقتتال الداخلي بين الديمقراطيين، تم إقرار مشروع قانون تخصيص أموال إضافية لتمويل المساعدات الإنسانية والسيطرة الأمنية على الحدود الجنوبية مع المكسيك بتصويت من 230 إلى 195.

حيث يواجه التشريع الآن معركة شاقة في مجلس الشيوخ وحق نقض محتمل من جانب البيت الأبيض.

كما يحتوي مشروع القانون على أكثر من مليار دولار لإيواء وإطعام المهاجرين المحتجزين من قبل دورية الحدود ونحو 3 مليارات دولار لرعاية الأطفال المهاجرين غير المصحوبين، تسعى إلى إعداد بروتوكولات لرعاية الأطفال، وتفويض معايير مراكز الرعاية المحسنة، وتوفير خدمات الترجمة - يقال إنها ليست في نسخة مجلس الشيوخ.

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وقالت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي أمام تجمع الديمقراطيين في اجتماع عقد صباح يوم الثلاثاء إن العمل على "كبح تمرد من قبل أولئك الذين أرادوا إجراء تغييرات على مشروع القانون وتأمين مرور بعد إجراء عدة تحديثات على مشروع القانون، ونقلت وسائل الإعلام المحلية نقلًا عن مساعد ديمقراطي بارز.

ونسخة مجلس الشيوخ، التي تسعى إلى تخصيص 4.59 مليار دولار للأزمة الإنسانية الحدودية، لديها اختلافات كبيرة مع مشروع قانون مجلس النواب. ليس من الواضح ما إذا كان سيتمكن المجلسين من التوصل إلى اتفاق.

كما قال البيت الأبيض إنه "يعارض بشدة" تشريع مجلس النواب.

