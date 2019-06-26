موازين.. منال بنشليخة تغضب الصحافيين بـ”عجرفتها” وشهرزاد عكرود تحرجها – فيديو

أغضبت المغنية منال بنشليخة الصحافيين، الذين حضروا ندوتها الصحفية في موازين، اليوم الأربعاء، وذلك بسبب طريقة جوابها عن الأسئلة، التي ظهرت فيها كأنها تهاجمهم.

ورفضت منال، قبل بداية الندوة، أن تكون هناك مقابلات صحفية معها، عكس المعهود بين الفنانين المشاركين في المهرجان، ليتم طرح الموضوع عليها في الندوة من طرف الإعلامية، شهرزاد عكرود، فكان جوابها بطريقة غاضبة، وأن شهرزاد لديها موقف منها.

وواصلت منال الرد على أسئلة الصحافيين بطريقة تحمل نوعا من العجرفة، الأمر الذي أغضب جل الحاضرين، وعبروا عن تذمرهم من تصرف الفنانة، التي لاتزال في بداية طريق النجاح.

وانسحب بعض الصحافيين من الندوة بسبب طريقة تعامل منال، إذ استنكر الكل طريقة تصرفها.