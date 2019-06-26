“كان” 2019.. نيجيريا أول المتأهلين للدور الثاني

ضمن المنتخب النيجيري لكرة القدم، تأهله للدور الثاني من كأس أمم إفريقيا، مصر 2019، بعد تغلبه اليوم الأربعاء على منتخب غينيا، بهدف دون رد، برسم ثاني جولات المجموعة الثانية من نهائيات “الكان”.
وانتهى الشوط الأول من المباراة التي احتضنتها أرضية ملعب الإسكندرية، بالتعادل دون أهداف، قبل أن ينجح كينيث أوميريو في تسجيل هدف الفوز الثمين لنسور نيجيريا، في الدقيقة 73 من الجولة الثانية، ليعلن بعدها الحكم الأنغولي هيلدير مارتينز عن نهاية اللقاء، بفوز وتأهل المنتخب النيجيري للدور القادم.
ورفع منتخب نيجيريا رصيده من النقاط إلى 6، متصدرا ذلك مجموعته، بينما تجمد مجموع نقاط المناخب الغيني عند نقطة واحدة، علما أن المباراة الثانية عن المجموعة ذاتها، ستجمع بين مدغشقر صاحب المركز الثاني بالرصيد نفسه الذي يمتلكه غينيا، ببوروندي متذيل الترتيب بصفر نقطة.
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