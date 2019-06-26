عاجل.. نجم “الأسود” يغيب رسميا عن مباراة الكوت ديفوار بسبب الإصابة

أعلن عبد الرزاق هيفتي، طبيب المنتخب المغربي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، غياب خالد بوطيب، مهاجم المنتخب الوطني، رسميا، عن مباراة الكوت ديفوار القادمة، في ثاني مباريات “الأسود” في المجموعة الرابعة، لنهائيات كأس إفريقيا للأمم، التي تقام حاليا في الملاعب المصرية.

وقال هيفتي، قبل انطلاق الحصة التدربية للعناصر الوطنية، قبل قليل، في الملعب التابع لفندق الكلية الحربية في العاصمة المصرية القاهرة، إن ” بوطيب قد تعرض لإصابة في آخر حصة تدريبية، على مستوى الركبة، لذلك فإن مشاركته أمام الكوت ديفوار ستكون صعبة”.

ويشكل غياب بوطيب ضربة موجعة لهيرفي رونار، الذي يعتمد عليه عادة في الخط الأمامي، وسيضطره في مباراة الكوت ديفوار، على الاعتماد على يوسف النصيري في خط الهجوم.

وشارك بوطيب، المحترفي في الزمالك المصري، كبديل في المباراة الأولى أمام ناميبيا، مكان النصيري، وساهم في الهدف الذي سجله “الأسود”.

جدير ذكره، أن المنتخب المغربي، يواجه عشية الجمعة القادمة، منتخب كوت ديفوار، بملعب “السلام” في القاهرة، عن ثاني مباريات المجموعة الرابعة، بعد أن انتصر في المباراة الاولى على حساب ناميبيا بهدف دون رد.