مربو الدواجن يستنكرون الزيادة المفاجئة في سعر الأعلاف

عبرت الجمعية المغربية لمربيي الدواجن “Amev” تفاجئها بالقرار الذي أقدمت عليه إحدى شركات إنتاج الأعلاف بزيادة 15 سنتيم.

واستنكرت الجمعية في بيان لها، توصل “اليوم 24″ بنسخة منه، بشدة قرار الزيادة بـ”اعتبارها غير مبررة وانتهازية مفضوحة من طرف أصحابها لاستغلالهم التأخر الطارئ الذي تعرفه بعض الشركات في تزويد المربيين بالأعلاف للأسباب المتعلقة بالمشاكل الجمركية في الميناء”.

واعتبرت الجمعية أن هذه الزيادة تنضاف إلى باقي “الويلات” الأخرى التي تهدد القطاع كالمرض المزمن، وغلاء الكتكوت وبيعه في السوق السوداء، وغلاء الأعلاف وضعف جودتها، “ناهيك عن الأمراض والفيروسات التي تزيد من تفاقم الوضع” حسب المصدر ذاته.

وشددت الجهة ذاتها على شجبها بشدة لهذه الزيادة “الغير مقبولة” حسب وصفها معتبرة أنها تشكل “تحريضا لباقي الشركات ضد مصلحة المربي المغلوب على أمره” مطالبة إياها “بالرجوع عن هذه الزيادة الغير مبررة”.