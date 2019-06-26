رهط: تأجيل التصويت على الميزانية حتى الأحد المقبل

القدس - بواسطة محمد عز العرب - خلصت جلسة التصويت على الميزانية في بلدية رهط في النقب، مساء اليوم الأربعاء، إلى تأجيل التصويت على الميزانية حتى يوم الأحد المقبل، في محاولة لإيجاد مخرج خلال الأيام المتبقية.
يذكر أن وزارة الداخلية أمهلت المجلس البلدي في رهط حتى 30.06.2019 لإقرار ميزانية العام 2019، وذلك لتفادي تسريح وإقالة جميع أعضاء المجلس البلدي وفرض لجنة معينة لإدارة شؤون ثاني أكبر مدينة عربية في البلاد، وأكبر تجمع سكّاني عربي في النقب.
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