العثور على خرق في أحد أنابيب النفط بالبصرة

أعلنت مديرية شرطة نفط الجنوب، الأربعاء، العثور على خرق في أحد أنابيب النفط بمحافظة البصرة. وذكرت المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، انه "قوة بإمرة مدير شعبة التخطيط والمتابعة بالمديرية ووفقاً لمعلومات أشارت إلى وجود صمام مربوط على خط الناقل لمنتوج النفط الخام ضمن قاطع مسؤولية فوج البصرة الشمالي / السرية الثانية ويكون مسار الأنبوب بأتجاه صمام حمدان، توجهت إلى مكان الحادث وتمكنت من العثور على الخرق".



وأضافت أن "الصمامات قديمة جداً ولا يوجد آثار تحميل في الوقت الحاضر"، مبينة أنه "تم استدعاء فرق الصيانة الفنية لوزارة النفط لإصلاح الخرق".



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